Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi

Beşiktaş, transferde hareketli günler geçiriyor. Siyah beyazlılar, bu hafta içinde temaslarını hızlandıracak.

Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçına kadar en az 1 ismi renklerine bağlamayı amaçlıyor. Siyah beyazlılar, pazar günü oynanacak karşılaşmaya ikinci bir oyuncuyu daha yetiştirmeye çalışıyor.

Beşiktaş yönetiminin önceliği 6 numara. Siyah be yazlılar, ön libero transferini sonuçlandırdıktan stoper için çalışmalarını yoğunlaştıracak.

Bu iki bölgeye yapılacak takviyenin ardından bir de ofansif orta saha için temasa geçilecek. Beşiktaş yönetimi, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla beraber 10 numara transferi için temasa geçecek.

Forvet transferi konusunda ise Aboubakar belirleyici olacak. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Kamerunlu oyuncu, teknik direktör Fernando Santos ile görüşecek.

Tecrübeli oyuncunun geleceği ondan sonra netlik kazanacak.