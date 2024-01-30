Parçalı Bulutlu 2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 30.01.2024 12:00

Babasının motosiklet tutkusu 6 yaşındaki Şefik Uras'ın hayali oldu

Budur'da babasına özenerek geçen yıl motosiklet sürmeye başlayan Şefik Uras Tırpan, aldığı eğitimler sonrası motokros şampiyonasına katılmaya karar verdi. Motosiklet tutkunu olan babasından aldığı sürüş eğitimiyle pistte antrenman yapan Şefik Uras, Türkiye şampiyonluğunu kazanmayı istediğini söyledi.

Babasının motosiklet tutkusu 6 yaşındaki Şefik Uras'ın hayali oldu
[Fotograf: DHA]

Burdur'da motosiklet kullanmayı seven babası Yakup Tırpan'ı örnek alan Şefik Uras Tırpan, geçen yıl motosiklet kullanmaya başladı.

Babasından motosiklet kullanmayı öğrenen Mehmet Yıldızlı İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Şefik Uras Tırpan, daha sonra Burdur Gölü kenarındaki pistte antrenmanlara başladı.

Hafta sonları derslerini tamamladıktan sonra pistte gelen baba- oğul, sürüş antrenmanlarını sıklaştırdı. Motosiklet kullanmaya ve yarışmalara katılmaya ilgi duyan Şefik Uras Tırpan'ın isteğine babası da destek verdi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Babam beni eğitiyor"

Baba-oğlun 1 yıllık antrenmanı sonrası Şefik Uras Tırpan, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenleyeceği yarışmalara katılmaya karar verdi.

50 cc kategorisinde yarışacak Şefik Uras Tırpan, antrenmanda babasını dinleyip, motosikletiyle pistin tozun attırıyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Şefik Uras Tırpan, yarışmalara katılmak istediğini ve şampiyonluk kazanmayı hayal ettiğini belirtti.

"Cumartesi ve pazar günleri piste geliyoruz. Babam beni eğitiyor. Yaş grubumdaki yarışlara katılmak istiyorum. Motora binerken mutlu oluyorum, korkmuyorum."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Ödevini yapıp gaza basıyor

Yakup Tırpan, oğlunun 5 yaşından itibaren motosiklet kullanmaya başladığını belirtti.

"Şefik Uras, 1 yıldır motora biniyor. Ben çocukluğumdan beri motora biniyorum. Oğlumu, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun bu yıl düzenleyeceği motokros şampiyonalarına hazırlıyorum. Kendisi motora binmeyi çok seviyor. Sabah ödevini yaptıktan sonra yağmurda, çamurda, karda, soğukta motosiklete binmek için piste gelmek istiyor. Antrenman yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

ETİKETLER
Burdur Motor Sporları
Sıradaki Haber
Türk judosu olimpiyat madalyasına odaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:10
Euro-Med Başkanı: İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullanıyor
13:00
Batı'da Filistin'e destek veren gazetecilere yönelik baskılar sürüyor
12:59
Kümbet Yaylası doğaseverlerin gözdesi haline geldi
13:00
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı
12:45
Antalya'da kar: Yer yer 10 santimetreyi buldu
12:52
Diyarbakır'da 158 bin 712 depremzedeye psikososyal destek verildi
Hatay'ın tarihi meclis ve valilik binaları yeniden inşa edilecek
Hatay'ın tarihi meclis ve valilik binaları yeniden inşa edilecek
FOTO FOKUS
İsrail güçleri kılık değiştirdi hastane bastı: 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri kılık değiştirdi hastane bastı: 3 Filistinliyi öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ