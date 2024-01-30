Babasının motosiklet tutkusu 6 yaşındaki Şefik Uras'ın hayali oldu

Burdur'da motosiklet kullanmayı seven babası Yakup Tırpan'ı örnek alan Şefik Uras Tırpan, geçen yıl motosiklet kullanmaya başladı.

Babasından motosiklet kullanmayı öğrenen Mehmet Yıldızlı İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Şefik Uras Tırpan, daha sonra Burdur Gölü kenarındaki pistte antrenmanlara başladı.

Hafta sonları derslerini tamamladıktan sonra pistte gelen baba- oğul, sürüş antrenmanlarını sıklaştırdı. Motosiklet kullanmaya ve yarışmalara katılmaya ilgi duyan Şefik Uras Tırpan'ın isteğine babası da destek verdi.

[Fotoğraf: DHA]

"Babam beni eğitiyor"

Baba-oğlun 1 yıllık antrenmanı sonrası Şefik Uras Tırpan, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenleyeceği yarışmalara katılmaya karar verdi.

50 cc kategorisinde yarışacak Şefik Uras Tırpan, antrenmanda babasını dinleyip, motosikletiyle pistin tozun attırıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Şefik Uras Tırpan, yarışmalara katılmak istediğini ve şampiyonluk kazanmayı hayal ettiğini belirtti.

"Cumartesi ve pazar günleri piste geliyoruz. Babam beni eğitiyor. Yaş grubumdaki yarışlara katılmak istiyorum. Motora binerken mutlu oluyorum, korkmuyorum."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

Ödevini yapıp gaza basıyor

Yakup Tırpan, oğlunun 5 yaşından itibaren motosiklet kullanmaya başladığını belirtti.

"Şefik Uras, 1 yıldır motora biniyor. Ben çocukluğumdan beri motora biniyorum. Oğlumu, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun bu yıl düzenleyeceği motokros şampiyonalarına hazırlıyorum. Kendisi motora binmeyi çok seviyor. Sabah ödevini yaptıktan sonra yağmurda, çamurda, karda, soğukta motosiklete binmek için piste gelmek istiyor. Antrenman yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."