İşitme Engelli Milli Curling Takımı olimpiyatta derece hedefiyle çalışıyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca (TİESF) yaklaşık 1,5 ay önce kurulan İşitme Engelliler Curling Milli Takımı, Erzurum kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Ay-yıldızlı ekip, 2-12 Mart'ta Erzurum'da düzenlenecek 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda başarıyla mücadele etmek için sabah ve akşam her gün yaklaşık 5 saat antrenman yapıyor.

Tercüman yardımıyla antrenörleriyle iletişim kuran sporcular, dünyanın önemli ülkelerine karşı bütün kategorilerde derece almayı ve madalya kazanmayı hedefliyor.

Milli Takım Antrenörü Ahmet Alperen Tunga, takımın yeni kurulmasına ve sporcuların branşla yeni tanışmasına rağmen iyi bir ilerleme sağlandığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Herhangi bir yaş sınırımız yok"

Tunga, takımın başarılı olacağına inandığını ifade etti.

"Yaş ortalamamız 23-24. Herhangi bir yaş sınırımız yok. Taşı atabilmeye gücü yeten her sporcu bizimle burada kampta çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda 2 Mart'taki İşitme Engelliler Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. Biraz zor bir süreç ama inşallah dereceyle tamamlayacağımızı düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Tunga, azim ve gayretle çalıştıklarını belirtti.

"En büyük hedefimiz derece almak. Gönül ister ki şampiyon olalım ama gerçekçi olursak derece bizim için üst düzey bir başarı olur. Sporcularımız curlingle yeni tanıştı, çoğu sporcumuz branşla yeni ilgileniyor. Hızlı bir süreç bizi bekliyor. Rakiplerimiz bayağı güçlü, onların curling geçmişi bize nazaran daha fazla. İnşallah biz de bu işin üstesinden geleceğiz. Çok ciddi başladık, 'Olimpiyatlarda bir şey olursa olur, olmazsa bırakır gideriz.' diye düşünmüyoruz. İnşallah olimpiyatlarda sonuç ne olursa olsun, biz yine önümüze bakmaya devam edeceğiz."

İleride düzenlenecek tüm organizasyonlara katılacaklarını anlatan Tunga, sporcularının iyi yerlere geleceğine inandığını vurguladı.

"Sporcularımızın hepsi çok hevesli ve azimli, bu yüzden hızlı ilerleyebiliyoruz. Onların azimlerini gördükçe tabiri caizse bizim de iştahımız açılıyor. Biz de daha çok şeyler öğretmeye çalışıyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Öncelikle sportif başarı, ardından madalya ve kürsü hedefliyoruz"

Kadın Milli Takım Antrenörü Yusuf Altınay da olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

"Önceliğimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, sportif başarı amaçlıyoruz ama madalyaya da uzak değiliz. Umarım kürsüde de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz. Öncelikle sportif başarı, ardından madalya ve kürsü hedefliyoruz."

Eskişehirli milli sporcu Nalan Kaygın ise curling sporunu çok sevdiğini belirtti.

"Federasyon milli takım seçmeleri olacağını paylaştı, ben de katıldım ve seçildim. Takımdaki arkadaşlıktan ve hocalarımızdan çok memnunum, antrenmanlarımız çok verimli geçiyor. Curling benim için çok keyifli bir spor, burada hem eğleniyor hem de olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Olimpiyatta başarı almak için daha çok çalışmamız gerekiyor."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Sporculardan Muhammet Kerim Eğilmez de olimpiyatların Erzurum'da düzenlenmesinden ötürü mutlu olduğunu söyleyerek, derece almak istediklerini belirtti.