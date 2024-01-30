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Spor
AA 30.01.2024 10:45

Gümüşhane'de öğrencilere ücretsiz kayak eğitimi

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerince 6-12 yaş arasındaki 64 öğrenciye ücretsiz kayak eğitimi veriliyor.

Gümüşhane'de öğrencilere ücretsiz kayak eğitimi
[Fotograf: AA]

Antrenör İlker Bayram Öğretmek, kayak sporunun küçük yaşlardan itibaren öğrenildiğinde daha kalıcı olduğunu söyledi.

Öğretmek, ilk derste sporculara kayak malzemelerini, sonra sırasıyla düşme ve kalkma, denge ve dönmeleri öğrettiklerini anlattı.

"Daha sonra düz kayma, kar sabanıyla durma, kar sabanıyla sağa-sola dönüşleri öğretiyoruz. Eğitim alacak öğrencimiz yarışa gidecekse diğer teknikleri öğretiyoruz. Sadece kaymak için eğitimlere geliyorsa, ilk etapta verdiğimiz eğitimler yeterli oluyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öğretmek, Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Gümüşkayak Kayak Tesisleri'nde sömestir tatilinde verdikleri eğitime, yarışmalara katılan ve derece alan genç sporcuların da katıldığını vurguladı.

"Çocuklarımız arasında, gururumuz milli kayakçı Muzaffer Demirhan'ı bilmeyen yok. Videolarını izlettiriyoruz. Her zaman tanıtıyor ve onu örnek almalarını istiyoruz. Muzaffer Demirhan gibi biz de kayağı çok seviyoruz. Onun yolunda gidiyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kayak öğrenen 10 yaşındaki Zeynep Tanguroğlu eğitimin çok güzel ilerlediğini ifade etti. Muhammet Emre Atalay ise sömestir tatilini yarışlara hazırlanarak geçirdiğini dile getirdi.

"9 yaşında kayak sporuna başladım. Kayak, yaptığım sporlar arasında en çok adrenalin veren, en heyecanlı ve en sevdiğim spor. Yaşıtlarım maalesef tatillerini tablet, telefon veya bilgisayarla zaman geçirerek değerlendiriyor. Pek spora zaman ayırmıyorlar. Onları kayak sporuna davet ediyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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