Abdülkadir Ömür Ada'ya gitti

Trabzonspor’da geçtiğimiz haftalarda kadro dışı kalan ve antrenmanlarını takımdan ayrı sürdüren Abdülkadir Ömür, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’e transfer olacak.

Her iki kulüp yetkilileri transferle ilgili prensipte anlaşmaya vardı. Oyuncunun bonservis ücreti ile bir sonraki satıştan talep edilecek pay üzerine görüşmeler ise sürüyor.

Trabzon’dan ayrıldığı ifade edilen 24 yaşındaki oyuncunun bugün sağlık kontrolünün ardından İngiliz ekibine imza atması bekleniyor.

Trabzonspor formasıyla bugüne kadar 211 resmi maça çıkan Abdülkadir Ömür, bu maçlarda 25 gol ve 36 asistlik bir performans sergilemişti.