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Spor
AA 30.01.2024 09:50

Anadolu Efes Litvanya deplasmanında

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında 31 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'le karşılaşacak.

Anadolu Efes Litvanya deplasmanında
[Fotograf: AA]

Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 23 maçta 9 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 14. sırada girdi. Oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan ve 15'inden yenilgiyle ayrılan Zalgiris ise 16. basamakta yer aldı.

Lacivert-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında Zalgiris ile İstanbul'da oynadığı mücadelede sahadan 86-82 galip ayrılmıştı.

Anadolu Efes ile Zalgiris, THY Avrupa Ligi'nde 24. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 23 maçın 13'ünü lacivert-beyazlılar, 10'unu ise Zalgiris kazandı.

Avrupa'da 825. maç

Anadolu Efes, Zalgiris müsabakasıyla Avrupa kupalarında 825. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 824 müsabakada 464 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 360 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 577. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 576 mücadelenin 307'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 269'undan ise mağlubiyetle ayrıldı.

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