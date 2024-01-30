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Spor
İHA 30.01.2024 03:30

Altay'ın yeni Teknik Direktörü Cüneyt Biçer oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktörlük görevi için Cüneyt Biçer'le anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Altay'ın yeni Teknik Direktörü Cüneyt Biçer oldu
[Fotograf: İHA]

Biçer, Altay'ın bu sezonki 5. teknik direktörü oldu. Ligde küme düşme hattında bulunan ve sıkıntılı günler yaşayan Altay, Yusuf Şimşek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer'i getirdi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevine 2016-2017 sezonunda teknik direktörümüz olarak takımımızı bir üst lige çıkarma başarısını gösteren Cüneyt Biçer getirilmiştir. Teknik direktörümüz Cüneyt Biçer ve ekibine yeni görevinde başarılar dileriz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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