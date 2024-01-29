Abdullah Avcı: Taraftarlarımızın desteği ile bu süreci atlatacağız

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son 3 maçı kaybettiklerini belirterek, "Oyunun ilk yarısında 2-0 ve 3-0'a getirebilirdik. 1-0 içeri girdik. İçerde de oyunun bazı bölümlerini güzel bir şekilde gösterdik. Bence yediğimiz ilk gol taç, taca çıkmıştı. Yan hakem görmedi. Ama onun devamında 4 kişi arasından gol yememiz gerekiyordu. Sonrasındaki penaltı verilebilirdi de, verilmeyebilirdi de. 2-1'den sonra oyun disiplininden kopmamamız gerekiyordu. Vazgeçmeden hareket etmemiz gerekiyordu. Oyun disiplinine sadık kalıp devam etmemiz gerekiyordu. 3 maç kaybettik. Bu bir geçiş dönemi. Geçiş dönemleri sıkıntılı ve sancılı olur. Bu haftaya kadar puan ortalaması olarak çok yüksekte gelmiştik. 1 ay önce 13 tane oyuncunun şuan itibarıyla 11'de oynayan 8 oyuncunun bizimle olmaması. Bu geçiş döneminde bazı inişlerin ve çıkışların olacağını gösteriyordu. 1 haftada biz bunu yaşamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kağıt üzerinde baktıklarında halen 3. sırada olduklarını belirten Avcı, "Maçın devre arasında maç 3-1'e gelecek deseniz gülersiniz. Ama ne yazık ki bu oyun böyle bir oyun biz bunu 1. haftada 3 defa yaşadık. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Böyle süreçleri Türk futbolunda her takım yaşadı. Trabzonspor'da yaşadı. Geçiş dönemleri destek ve organizasyonla ayağa kalkabilecek. Vazgeçmeyeceksin, vazgeçersen kaybedersin. Ayağa kalkacak bir durum oluşturmak için taraftarımızın desteğine son derece ihtiyacımız var. Üzgünümüz rakibi tebrik ediyoruz. Bu şartlarda bu süreci biraz daha iyi geçebilirdik ama özür diliyoruz. Destek istiyoruz. Bu süreci hep beraber atlatacağız. Giden oyuncuların dönmesini beklemeye ihtiyacımız var" dedi