Açık -0.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 29.01.2024 23:12

Abdullah Avcı: Taraftarlarımızın desteği ile bu süreci atlatacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirterek taraftarlarımızın desteği ile bu süreci atlatacaklarına inandığını söyledi.

Abdullah Avcı: Taraftarlarımızın desteği ile bu süreci atlatacağız
[Fotograf: AA]

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son 3 maçı kaybettiklerini belirterek, "Oyunun ilk yarısında 2-0 ve 3-0'a getirebilirdik. 1-0 içeri girdik. İçerde de oyunun bazı bölümlerini güzel bir şekilde gösterdik. Bence yediğimiz ilk gol taç, taca çıkmıştı. Yan hakem görmedi. Ama onun devamında 4 kişi arasından gol yememiz gerekiyordu. Sonrasındaki penaltı verilebilirdi de, verilmeyebilirdi de. 2-1'den sonra oyun disiplininden kopmamamız gerekiyordu. Vazgeçmeden hareket etmemiz gerekiyordu. Oyun disiplinine sadık kalıp devam etmemiz gerekiyordu. 3 maç kaybettik. Bu bir geçiş dönemi. Geçiş dönemleri sıkıntılı ve sancılı olur. Bu haftaya kadar puan ortalaması olarak çok yüksekte gelmiştik. 1 ay önce 13 tane oyuncunun şuan itibarıyla 11'de oynayan 8 oyuncunun bizimle olmaması. Bu geçiş döneminde bazı inişlerin ve çıkışların olacağını gösteriyordu. 1 haftada biz bunu yaşamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kağıt üzerinde baktıklarında halen 3. sırada olduklarını belirten Avcı, "Maçın devre arasında maç 3-1'e gelecek deseniz gülersiniz. Ama ne yazık ki bu oyun böyle bir oyun biz bunu 1. haftada 3 defa yaşadık. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Böyle süreçleri Türk futbolunda her takım yaşadı. Trabzonspor'da yaşadı. Geçiş dönemleri destek ve organizasyonla ayağa kalkabilecek. Vazgeçmeyeceksin, vazgeçersen kaybedersin. Ayağa kalkacak bir durum oluşturmak için taraftarımızın desteğine son derece ihtiyacımız var. Üzgünümüz rakibi tebrik ediyoruz. Bu şartlarda bu süreci biraz daha iyi geçebilirdik ama özür diliyoruz. Destek istiyoruz. Bu süreci hep beraber atlatacağız. Giden oyuncuların dönmesini beklemeye ihtiyacımız var" dedi

ETİKETLER
Trabzonspor Abdullah Avcı
Sıradaki Haber
Süper Lig'de 23. hafta tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:43
ABD, üs saldırısına "çok katmanlı ve aşamalar halinde" karşılık verecek
00:33
Mardin’de kaza: 6 yaralı
00:22
TCMB'den TL mevduatı destekleyici adım
00:21
ABD yönetimi: İran'la savaş peşinde değiliz
00:19
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ üniversitelilerle bir araya geldi
23:52
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı
Toronto'da sürüngen hayvan ve bitki fuarı düzenlendi
Toronto'da sürüngen hayvan ve bitki fuarı düzenlendi
FOTO FOKUS
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ üniversitelilerle bir araya geldi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ üniversitelilerle bir araya geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ