Türkiye Kick Boks Şampiyonası sona erdi

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 81 ilden 5 bin 140 sporcu katıldı. Büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorisinde gerçekleştirilen organizasyonda dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgesi verildi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir, bir hafta süren şampiyonanın kıyasıya mücadelelerle sona erdiğini söyledi.

Üç ayaklı düzenledikleri turnuvanın ilkini Antalya'da gerçekleştirdiklerini belirten Demir, "Çok yoğun bir katılım oldu. 81 ilimizden 5 bin 140 sporcumuz mücadele etti. Organizasyona 400'e yakın spor kulübümüz katıldı. Turnuvada 450 antrenörümüz ve 150 hakemimiz görev aldı. Burada sporcularımız canla başla mücadele etti. Güzel bir organizasyonu tamamladık." dedi.

Sporcuların bu şampiyonanın yanı sıra daha sonra yapacakları iki ana şampiyonada alacakları puanların milli takım seçme kriteri olacağını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Bu şampiyonanın bir sonraki ayağı mayıs ayında İstanbul'da olacak. Uluslararası düzeyde çok yüksek katılımlı, 70 ülkeden 4 bine yakın sporcu katılacak. Bu kick boks için en önemli serilerden birisi. Bir sonraki ayak ise temmuz ayında Konya'da düzenlenecek. Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek milli takım oyuncularımız belirlenecek."

Federasyon olarak 400 bine yakın lisanslı sporcuları olduğunu hatırlatan Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığının verilerine göre bir yılda uluslararası müsabakalarda 1092 madalya ile 64 federasyon içinde en fazla madalya kazanan federasyon olduklarını ifade etti.