Kasımpaşa Trabzon’da kazandı

Papara Park'ta hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun yönettiği karşılaşmayı, konuk ekip 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın gollerini 19. dakikada Enis Destan ve 90+1. dakikada Engin Poyraz Yıldırım (Trabzonspor), 47. dakikada Aytaç Kara, 58. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ve 75. dakikada Nuno Da Costa (Kasımpaşa) kaydetti.

Kasımpaşa, aldığı bu galibiyetle 32 puanla 7. sıraya yükseldi. Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 19. dakikada Bardhi'nin ceza sahasına ortasını iyi takip eden Enis Destan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Emre Yanar'ın solundan ağalarla buluştu. 1-0

43. dakikada Visca sağ taraftan ceza sahası içine girerek topu arka direkte Fountas'a topu aktardı. Fountas, meşin yuvarlağı tekrar Visca'ya çıkardı. Visca'nın vuruşunda ise yerden seken meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

GOL - 47. dakikada Trabzonspor savunmasıının uzaklaştıramadığı topu iyi takip eoden Aytaç Kara, savunmanın arasından şutu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 1-1

50. dakikada Mendy'nin ceza sahası içine havalandırdığı topa gelişene vuran Vısca'nın şutu kaleci Ali Emre Yanar'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı

GOL - 58. dakikada Mamadou Fall'in ceza sahası içine gönderdiği topa Eren Elmalı, kayarak müdahale etti. Meşin yuvarlağın eline çarpması sonrası VAR'a giden Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Hajradinovic meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 1-2

65. dakikada Kasımpaşa çıkarken topu kaptırdı. Enis Destan ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta çıktı.

GOL - 75. dakikada Ouanes'in pasında Nuno Da Costa'nın kafga vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti. 1-3

86. dakikada Trabzonspor savunmasından seken topu iyi takip eden Aytaç Kara'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

GOL - 90. dakikada Bardhi'nin ceza sahası içinden sert vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar'ın elinden kaçırdığı topu iyi takip eden Poyraz Yıldırım meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3

Karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Fernandes (Umut Güneş dk. 73), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas (Poyraz Yıldırım dk. 82), Enis Destan



Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck Neto, Taylan Uİtku, Yasin Özcan, Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Hajradinovic (Loret Sadiku dk. 90+2) , Oğulcan Çağlayan, Nuno Da Costa (Cibambi dk. 87)



Goller: Enis Destan (dk. 19), Poyraz Yıldırım (dk. 90) (Trabzonspor), Aytaç Kara (dk. 47), Hajradinovic (dk. 58 pen.), Nuno Da Costa (dk. 75) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Taylan Utku Aydın, Ali Emre Yanar (Kasımpaşa), Baniya (Trabzonspor)

Stat: Papara Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ogün Kamacı, Mert Bulut