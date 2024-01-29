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Spor
TRT HABER/AA 29.01.2024 16:20

İstanbulspor Samsunspor’la berabere kaldı

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

İstanbulspor Samsunspor’la berabere kaldı
[Fotograf: AA]

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda hakem Ömer Faruk Turtay’ın yönettiği karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın gollerini 54. dakikada Emir Kaan Gültekin (Samsunspor) ve 72. dakikada Emre Kılınç (İstanbulspor) kaydetti.

11 puana yükselen İstanbulspor, 20. sırada kalarak ligde kalma ümitlerini her geçen hafta daha da zora sokuyor.

Samsunspor ise 26 puanla 14. sıraya yükseldi. Düşme hattından bir basamak daha uzaklaşmış oldu.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Emir Kaan Gültekin’in direk dibine yerden şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada sol taraftan Loshaj’ın ceza sahası içine yaptığı ortaya ön direkte Emir Kaan Gültekin’in dokunuşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

50. dakikada ceza sahası içinde Tait pasını penaltı noktası gerisindeki Holse’ye aktardı. Holse’nin bekletmeden sert şutunda kaleci Alp Arda topu kornere çeldi.

54. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Sambissa, topu kafayla kale önüne çevirdi. Emir Kaan Gültekin’in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

GOL - 72. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Satka’nın şutunda İstanbulspor savunmasından dönen top sol çaprazda Emre Kılınç’ın önüne düştü. Emre’nin bekletmeden uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Sambissa (Vefa Temel dk. 82), Ali Yaşar (Coly dk. 88), Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Loshaj (İzzet Topatar, dk. 87), Rroca (Traore dk. 83), Emir Kaan Gültekin

Samsunspor: Okan Kocuk, Haluk Mustafa Tan (Zeki Yavru dk. 62), Satka, Alim Öztürk, Bola (Drongelen dk. 88), Taylan Antalyalı (Moundilmadji dk. 62), Bennaser, Tait (Osman Çelik dk. 88), Holse, Emre Kılınç, Ercan Kara

Goller: Emir Kaan Gültekin (dk. 54) (İstanbulspor), Emre Kılınç (dk. 72) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Emir Kaan Gültekin, Vorobjovas, Osman Zeki Korkmaz (Teknik Direktör), Simon Deli (İstanbulspor), Alim Öztürk (Samsunspor)

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

Hakemler: Ömer F. Turtay, Yusuf Bozdoğan, Murat Ergin Gözütok

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