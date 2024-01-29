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Spor
AA 29.01.2024 16:25

Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 7 Türk ekibi mücadele edecek.

Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Program şu şekilde:

CEV Şampiyonlar Ligi:

30 Ocak Salı:

PGE Rysice-VakıfBank (Play-off turu birinci maç)

31 Ocak Çarşamba:

Grupa Azoty ZAKSA-Halkbank (Play-off turu birinci maç)

1 Şubat Perşembe:

SC Prometey-Eczacıbaşı Dynavit (Play-off turu birinci maç)

CEV Kupası:

31 Ocak Çarşamba:

Olympiacos-Arkas Spor (CEV Kupası çeyrek final birinci maç)

Greenyard Maaseik-Fenerbahçe Parolapara (CEV Kupası çeyrek final birinci maç)

CEV Challenge Kupası:

31 Ocak Çarşamba:

Neptunes-Nilüfer Belediyespor (Challenge Kupası yarı final birinci maç)

Mint Vero Volley-Galatasaray HDI Sigorta (Challenge Kupası yarı final birinci maç)

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