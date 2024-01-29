Kayseri’de kazanan çıkmadı

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda hakem Direnç Tonusluoğlu’nun yönettiği karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın gollerini 31. dakikada Sam Larsson (Antalyaspor), 61. dakikada Ali Karimi (Kayserispor) kaydetti.
Kayserispor, aldığı beraberlikle 27 puanla 12. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 34 puanla 6. sıradaki yerini korudu.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
3. dakikada Cardoso’nun ortasında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Boa Morte’nin vuruşunda top auta gitti.
19. dakikada sol kanatta topla buluşan Gözhan Sazdağı iki rakibini geçtikten sonra ceza sahası içerisine girdi. Cardoso’nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.
GOL - 31. dakikada ara pasında topla buluşan Larsson’un düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kartal’ın vuruşunda top üstten auta gitti.
40. dakikada ara pasında topla buluşan Buksa’nın vuruşunu kaleci Bilal kornere çıkardı.
45+1. dakikada Cardoso’nun ortasında topa yükselen Gökhan’ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
GOL - 61. dakikada Cardoso’nun ortasında topa yükselen Ali Karimi’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
64. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Boa Morte’nin vuruşunda kaleci Helton topu kornere çeldi.
86. dakikada Boa Morte’nin pasında topla buluşan Cardoso’nun vuruşuna top yandan auta gitti.
90. dakikada sağ kanattan açılan ortada topa uzanan Buksa’nın kafa vuruşunu kaleci Bilal kornere çeldi.
Karşılaşmanı 1-1 berabere sonuçlandı.
Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Kolovetsios, Ramazan, Kartal Kayra, Ali Karimi, Mehmet Eray (Ackah dk. 72) Cardoso, Boa Morte, Gökhan (Talha dk. 88)
Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Safuri (Van De Streek dk. 86) Saric (Erdal dk. 77), Larsson, Bytyqi, Buksa
Goller: Larsson (dk. 31) (Antalyaspor), Ali Karimi (dk. 61) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Mehmet Eray, Ackah (Kayserispor), Bahadır (Antalyaspor)
Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Tuna, Mehmet Akıncık