Galatasaray Gaziantep’te zorlandı

RAMS Park'ta hakem Arda Kardeşler’in yönettiği karşılaşmayı, Galatasaray 2-1 kazandı.

Gaziantep FK’nın golünü 29. dakikada Arda Kızıldağ atarken Galatasaray’ın gollerini 72. dakikada Zaha ve 89. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Galatasaray puanını 60'a yükseltti ve lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının açılmasına izin vermedi. Puan alma umuduyla İstanbul'a gelen Gaziantep FK ise 23 puanla 17. sırada kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Galatasaray, Süper Lig’de 11 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de son oynadığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilmez serisini 11 maça çıkardı.

Galatasaray evindeki yenilmezliğini 29 maça çıkardı

Galatasaray, Gaziantep FK maçıyla birlikte Süper Lig’de sahasındaki yenilmezliğini 29 maça çıkardı.

Wilfried Zaha bu sezonki 10. golünü

Galatasaray Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezonki 10. golünü attı.

31 yaşındaki futbolcu, gollerin 9’unu Süper Lig’de, 1’ini de UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında atmıştı.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig’de ilk golünü attı.

Okan Buruk rekor kırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, alınan bu galibiyetle bir rekora imza attı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Mertens’in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Icardi’nin kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak auta gitti.

19. dakikada Kerem Aktürkoğlu, İcardi ile yaptığı duvar pası sonrası ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Nita, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.

22. dakikada Draguş’un pasında topla buluşan Markovic’in ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Muslera topu kornere çeldi.

GOL - 29. dakikada Djilobodji’nin sol taraftan açtığı ortada Arda Kızıldağ’ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

[Fotoğraf: DepoPhotos]

36. dakikada Kerem Demirbay’ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Torreira’nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak, kaleci Nita da kaldı.

41. dakika Kerem Demirbay’ın ceza yayının hemen gerisinden sağ çaprazdan kullandığı serbet vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

45+2 dakikada Sorescu'nun sağ taraftan içeri çevirdiği pasta Draguş'un vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

51. dakikada Torreira’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mertens’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita’dan sekti. Boşta kalan topu savunmada Djilobodji, kornere gönderdi.

57. dakikada Mertens’in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak, önce üst direk daha sonra yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

GOL - 72. dakikada ceza sahası içinde Halil’in geriye çıkardığı yerden pasta Zaha’nın sert vuruşu sonrası top, ağlarla buluştu. 1-1

[Fotoğraf: AA]

78. dakikada Tete, topu ceza alanı içine gönderdi. Icardi’nin topuk pasında Zaha’nın vuruşunda top, üst direkten oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında Halil’in kafa vuruşunda kaleci Nita topu oyun alanına geri çevirirken, topu takip eden Halil’in gelişine vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

GOL - 89. dakikada ceza sahası içinde Icardi'nin şutu savunmadan sekerken, Barış Alper Yılmaz’ın sol çaprazdan gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak köşede filelerle buluştu. 2-1

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez (Eyüp Aydın dk. 86), Nelsson, Berkan Kutlu (Tete dk. 71), Kerem Demirbay (Zaha dk. 46), Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens (Ndombele dk. 81), Kerem (Halil Dervişoğlu dk. 71), İcardi



Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Sorescu, Mbakata, Furkan Soyalp, Jevtovic, Maxim, Markovic, Draguş (İlker Karakaş dk. 73)



Goller: Zaha (dk. 72), Barış Alper Yılmaz (dk. 89) (Galatasaray), Arda Kızıldağ (dk. 29) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Berkan Kutlu (Galatasaray) Draguş, Furkan Soyalp, Sorescu, Jevtovic, Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)

Stat: RAMS Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar