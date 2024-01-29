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Spor
AA 29.01.2024 20:07

17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın 9-15 Şubat'ta Hırvatistan'da katılacağı Uluslararası Dostluk Turnuvası'nın aday kadrosu belli oldu.

17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, organizasyonda Yunanistan, Bulgaristan ve Hırvatistan ile karşılaşacak.

Teknik direktörlüğünü Uğur İnceman'ın yaptığı milli takım, ilk olarak 9 Şubat Cuma günü Bulgaristan ile karşılaşacak. Ardından ay-yıldızlılar, 12 Şubat Pazartesi günü Hırvatistan'la ve 15 Şubat Perşembe günü Yunanistan'la maça çıkacak. Müsabakalar, Hırvatistan'ın Porec kentinde bulunan Sports Center Zelena Laguna'da oynanacak.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 3 Şubat Cumartesi günü toplanacak.

Milli takımın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mehmet Tuğra Yeşilyurt (Beşiktaş), Ömer Bircan Camcı (Fenerbahçe), Burak Alp Çakmak (Hertha Berlin)

Defans: Berk Metin Erdoğan (Beşiktaş), Altuğ Tınaz, Boran Eligüzel (Fenerbahçe), Mustafa Özdemir (Fortuna Düsseldorf), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü), Uğur Şahin (MSV Duisburg), Emirhan Delikaya (TSG 1899 Hoffenheim)

Orta Saha/Forvet: Marvin Yüsün (1. FC Kaiserslautern), Özder Özcan (ADO Den Haag), Emirhan Altundağ (AKA Rapid Wien), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Tanay Coşar (DSC Arminia Bielefeld), Berkay Aslan (FC Augsburg), Ege Araç (Galatasaray), Kubilay Gülmen, Muhammed Mustafa Özkan (Hertha Berlin), Kerem Arık (Manisa FK), Hasan Hüseyin Bulut (OH Leuven), Haktan Şener (Olimpik Lyon), Onuralp Çakıroğlu (Trabzonspor), Metin Şen (TSG 1899 Hoffenheim), Darwin Kaan Soylu (Wolfsburg)

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