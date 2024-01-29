Barış Alper Yılmaz: Gol attığım için mutluyum

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı oyuncu Barış Alper Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galibiyeti getiren golü attığı için çok mutlu olduğunu aktaran 23 yaşındaki futbolcu, "Gol attığım için mutluyum ama daha önemlisi kazanmaktı. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada çok iyi mücadele vardı. Bölge bölge değişiyor ama benim için önemli değil. Her pozisyonda kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Hocam nerede şans verirse elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyorum. Bence de güzel bir goldü" diye konuştu.

"Kazanmak önemliydi"

Mücadelelere birer birer hazırlandıklarını ifade eden Barış Alper, "Bence şu an yolun daha çok başındayız. İlerleyen haftalarda neler biter bilmiyoruz. Kazanmak önemliydi" şeklinde konuştu.

Farklı pozisyonlarda forma giymesiyle ilgili bir soruya Barış Alper, şu yanıtı verdi:

"Hocamın karar verdiği bir şey. Beni etkilemiyor. Kulübüme hizmet etmek istiyorum. Galatasaray’a layık olmaya çalışıyorum."

"Kendimi olabildiğince geliştirmek istiyorum"

Sarı-kırmızılı futbolcu, hakkında çıkan transfer konuşmalarıyla ilgili bir soruya ise "Böyle haberler çıkıyor. Mutlu oluyorum ama onlar beni çok etkilemiyor. Ben kendime bakıyorum. Çok çalışıyorum. Özel bir ekiple çalışıyorum. Kendimi olabildiğince geliştirmek istiyorum" cevabını verdi.

