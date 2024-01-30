Parçalı Bulutlu 2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 30.01.2024 12:15

Fenerbahçe'de Miguel Crespo İspanya yolcusu

Yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncular da belli olmaya başladı. Sarı lacivertliler, Miguel Crespo'nun transferi konusunda Rayo Vallecano ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo İspanya yolcusu

Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü gibi isimlere imza attırarak transfere hızlı başlayan Fenerbahçe, Miguel Crespo'ya veda etmeye hazırlanıyor.

La Liga ekibi Rayo Vallecano ile Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. Crespo’nun yıllık ücretini de İspanyol kulübü karşılayacak.

Başarılı orta saha oyuncusu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Madrid’e gitti. Miguel Crespo, prosedürlerin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen Portekizli futbolcu, sarı lacivertli formayla 80 maça çıktı.

Toplamda 5 kez fileleri havalandıran Crespo, orta sahadaki mücadeleci tavrıyla kısa sürede futbolseverlerin beğenisini topladı. Crespo bu sezon Fenerbahçe'de 18 karşılaşmanın 13’üne ilk 11’de başladı.

ETİKETLER
Fenerbahçe İspanya La Liga Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Trabzonspor Bjelica döneminin gerisinde kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:10
Euro-Med Başkanı: İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullanıyor
13:00
Batı'da Filistin'e destek veren gazetecilere yönelik baskılar sürüyor
12:59
Kümbet Yaylası doğaseverlerin gözdesi haline geldi
13:00
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı
12:45
Antalya'da kar: Yer yer 10 santimetreyi buldu
12:52
Diyarbakır'da 158 bin 712 depremzedeye psikososyal destek verildi
Hatay'ın tarihi meclis ve valilik binaları yeniden inşa edilecek
Hatay'ın tarihi meclis ve valilik binaları yeniden inşa edilecek
FOTO FOKUS
İsrail güçleri kılık değiştirdi hastane bastı: 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri kılık değiştirdi hastane bastı: 3 Filistinliyi öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ