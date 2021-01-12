Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 20:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivasspor Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı
Transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa’da forma giyen Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig’de son haftalarda oynadığı futbolla çıkışa geçen Sivasspor transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği’nde oynayan, bu sezonun başında da Kasımpaşa ile sözleşme yapan Ahmet Oğuz’u resmen kadrosuna kattı.
Kariyerinde Süper Lig'de 119 maça çıkan 27 yaşındaki Oğuz, 3 gol attı.
O Artık Bir Yiğido!— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) January 12, 2021
Demir Grup Sivasspor'umuz, Ahmet Oğuz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Ailemize hoş geldin Ahmet pic.twitter.com/8G4Lz9xxvl
Etiketler: Sivasspor Transfer Haberleri
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