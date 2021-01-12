Süper Lig’de son haftalarda oynadığı futbolla çıkışa geçen Sivasspor transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği’nde oynayan, bu sezonun başında da Kasımpaşa ile sözleşme yapan Ahmet Oğuz’u resmen kadrosuna kattı.

Kariyerinde Süper Lig'de 119 maça çıkan 27 yaşındaki Oğuz, 3 gol attı.