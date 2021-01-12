Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Adem Ljajic ile Gökhan Töre de kadroya dahil edilirken, Domagoj Vida, Valentin Rosier ve Atakan Üner kadroda yer almadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarınki karşılaşma için şu oyunculara kadroda yer verdi:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Gökhan Töre.

Beşiktaş Rizespor maçına hazır

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadı.

Siyah-beyazlı oyuncular, karşılaşma için 13 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da tesislerde kampa girecek.