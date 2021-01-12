Türkiye Satranç Dostluk Maçı'nda birinci oldu
Türkiye, Azerbaycan, Ukrayna ve Gürcistan arasında çevrim içi oynanan Satranç Dostluk Maçı'nda genel sıralamada, Türkiye takımı şampiyon oldu.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9 tur İsviçre sisteminde oynanan turnuvada, 4 ülke takımından 24'er sporcu mücadele etti.
11 yaş altı ve 13 yaş üstü, kız ve erkek kategorilerinde yarışan Türk sporcular, 4 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde ederek topladıkları 117,5 puan ile birinciliğe ulaştı.
CM Arda Çamlar 9 maçta 9 galibiyet alarak 11 yaş altı erkekler turnuvasının birincisi olurken, 7 yaş erkeklerde Ege Öz, 13 yaş erkeklerde Taylan Rüzgar İnce ve 13 yaş kızlarda ise Elifnaz Akat ilk sırada yer aldı.
Dostluk Maçı’nda Şampiyon Türkiye— Türkiye Satranç Federasyonu (@TurkishChess) January 12, 2021
11 Ocak tarihinde Türkiye, Azerbaycan, Ukrayna ve Gürcistan takımları arasında oynanan dostluk maçında genel sıralamada şampiyon ülkemiz oldu.
Turnuvada hamle yapan bütün sporcularımızı tebrik ediyoruz. @kasapoglu @gencliksporbak pic.twitter.com/0rALC7dbCr
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