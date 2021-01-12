Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin 9. etabı, Neom kentindeki 465 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 50 dakika 27 saniyelik derecesiyle X-Raid Mini JCW takımından Fransız Stephane Peterhansel​​​​​​​ elde etti.

Toyota Gazoo'dan Katarlı Nasser Al-Attiyah, liderin 12 dakika arkasında ikinci, Al-Attiyah'ın takım arkadaşı Güney Afrikalı Giniel De Villiers ise 12 dakika 19 saniye geride üçüncü oldu.

Dokuzuncu etabın ardından Peterhansel, Al-Attiyah'ın 17 dakika 50 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü.

Motosiklette Benavides kazandı

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Arjantinli Kevin Benavides, 4 saat 49 dakika 15 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

Benavides'in takım arkadaşı son şampiyon ABD'li Ricky Brabec, 1 dakika 18 saniye farkla ikinci, aynı takımdan Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo 1 dakika 34 saniye geride üçüncü oldu.

Şilili Florimo, genel klasmanda Benavides'in 11 dakika 24 saniye önünde liderliğini korudu.

Dakar Rallisi'nin 10. etabı, Neom ile El-Ula kentleri arasındaki 342 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.