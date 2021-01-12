Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 18:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
PFDK'dan İsmail Kartal'a 1 maç ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'a 1 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören İsmail Kartal'a, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası verildi.
Kurul ayrıca deneyimli teknik adama 13 bin lira para cezası uyguladı.
Öte yandan takım halinde sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle Hes Kablo Kayserispor'a 9 bin lira, Ankaraspor'a da 5 bin 250 lira para cezası verildi.
Etiketler: Konyaspor
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