TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören İsmail Kartal'a, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası verildi.

Kurul ayrıca deneyimli teknik adama 13 bin lira para cezası uyguladı.

Öte yandan takım halinde sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle Hes Kablo Kayserispor'a 9 bin lira, Ankaraspor'a da 5 bin 250 lira para cezası verildi.