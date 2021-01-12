Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 19:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kulüpler Birliği yeni başkanını seçecek
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından ayrılmasının ardından yerine geçecek isim belli oluyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde 13 Ocak Çarşamba günü toplanacak Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevi de netleşecek.
5 Kasım 2019 tarihinde Kulüpler Birliği'nin 10. başkanı olarak göreve başlayan Mehmet Sepil'in istifasının ardından yerine geçecek isimin ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç olması bekleniyor.
[Fotoğraf: DHA]
Tüm kulüp başkanlarının desteği ile göreve gelmesi beklenen Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin 11'inci başkanı olacak.
Etiketler: Ali Koç Fenerbahçe
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