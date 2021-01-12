Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde 13 Ocak Çarşamba günü toplanacak Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevi de netleşecek.

5 Kasım 2019 tarihinde Kulüpler Birliği'nin 10. başkanı olarak göreve başlayan Mehmet Sepil'in istifasının ardından yerine geçecek isimin ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç olması bekleniyor.

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Tüm kulüp başkanlarının desteği ile göreve gelmesi beklenen Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin 11'inci başkanı olacak.