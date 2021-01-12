Limak Arcadia Sport Resort Otel'de gerçekleştirilen organizasyonun çiftler ana tablosunda final heyecanı yaşandı.

Final mücadelesinde, turnuvanın 1 numaralı seri başı Hırvat raketler Nikola Mektic-Mate Pavic ile turnuvanın 2 numaralı Ivan Dodig (Hırvatistan)-Filip Polasek (Slovakya) çifti karşılaştı.

1 saat 7 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Mektic-Pavic ikilisi, Antalya Açık'ta çiftlerde şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

2018 yılında çiftlerde dünya 1 numarasına kadar yükselen ve kariyerinde 17 çiftler şampiyonluğu bulunan Pavic, partneri Nikola Mektic ile ortaklıklarının ilk finalinde Antalya'da şampiyonluğa ulaştı.

Teklerde Alex De Minaur ile Alexander Bublik finale yükseldi

Oorganizasyonun tekler yarı final mücadelesinde, 2 numaralı seribaşı Belçikalı David Goffin ile turnuvanın 4 numaralı seribaşı Minaur karşılaştı.

Antalya Açık serüveninde set kaybı yaşamadan yarı finale kadar ilerleyen Avustralya doğumlu Minaur, 1 saat 51 dakika süren mücadele sonunda dünya klasmanının 16. basamağındaki Belçikalı raket Goffin'i 6-4, 3-6 ve 6-2'lik setlerle yenerek, adını finale yazdırdı.

Dünya sıralamasında 23. sırada yer alan Alex De Minaur, Goffin ile 2019'da İspanya'da Davis Cup finallerinde de karşılaşmış ve maç Minaur'un üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Günün diğer yarı final karşılaşmasında, 1 numaralı seribaşı, dünya 10 numarası İtalyan sporcu Matteo Berrettini'yi çeyrek finalde turnuva dışına iten, dünya klasmanının 49. sırasındaki Kazak raket Alexander Bublik ile dünya 72 numarası Jeremy Chardy, kozlarını paylaştı.

Antalya Açık'ta Berrettini galibiyeti ile yarı finale ulaşarak kariyerinin en büyük galibiyetlerinden birini alan Bublik, 2 saat 5 dakika süren mücadele sonunda Fransız rakibi Chardy'e karşı da 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle üstünlük sağladı ve ikinci finalist oldu.

Antalya Açık 13 Ocak Çarşamba günü yapılacak tekler finaliyle sona erecek.