Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun, 20 Ocak 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Yapılan fesih anlaşmasına göre, futbolcuya herhangi bir tazminat ödenmeyecek.

Bilal Başacıkoğlu, bordo mavili forma ile bu sezon 6'sı Süper Lig olmak üzere 7 resmi maça çıktı.