Güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarla sağlanan huzur ortamı kentte hayatın her alanına olumlu yansıdı.

Şırnak'ta binlerce çocuk ve genç, spor salonları, yarı olimpik yüzme havuzları, gençlik merkezleri ve futbol sahalarında sporla buluşuyor, antrenörlerin gözetiminde yeteneklerini keşfediyor.

30 branşta 7 gün 24 saat hizmet veren tesislerde spor yapılan Şırnak'ta 8 bin olan lisanslı sporcu sayısı 4 yılda 32 bine yükseldi.

Kentte gençler spordaki hedeflerini gerçekleştirmek için ter dökerken, Gençlik ve Spor Bakanlığı da artan talep üzerine mevcut tesislere ek olarak yeni spor tesisler için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Beytullah Birlik: Şırnak'a pozitif ayrımcılık yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, kentte huzur ortamıyla spor tesislerinin kurulduğunu, binlerce çocuk ve genci sporla buluşturduklarını söyledi.

Birlik, Şırnak'ta 32 bin 77 lisanslı sporcu bulunduğunu, bunlardan 4 bin 900'ünün faal sporcu olduğunu belirterek, Şırnak'ta büyük bir potansiyel olduğunu aktardı.

"Türkiye'nin en yüksek genç nüfus oranına sahip ikinci kenti Şırnak." diyen Birlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle ilde birçok spor tesisi yapıldığını bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Şırnak'ı spor turizmine açacağız"

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında şu an aktif 1200'e yakın kayıtlı sporcularının olduğunu aktaran Birlik, 7'den 70'e herkesin yüzmek için geldiğini belirtti.

"İnşallah Şırnak'ta yüzme bilmeyen kimse kalmayacak. İlçelerimizde ihalesi yapılan 7 yarı olimpik yüzme havuzunun çoğu 2021'in şubat ayında teslim ediliyor. Buralar da çocuk ve gençlerle dolacak. Şırnak'ı bir spor şehri yapmak amacıyla yola çıktık."

[Fotoğraf: AA]

Remziye Sevim: Gençlerimizin elinden tutmaya çalışıyoruz

Voleybol antrenörü Remziye Sevim, Şırnak'ta gençlerin sporu sevdiğini, spora ilgi gösterdiğini belirtti.

"Gençlerimizin elinden tutmaya çalışıyoruz. Amacımız onlara sporu sevdirmek, onlara güzel bir gelecek sağlamak." diyen Sevim, tesislerin güzel olduğunu, çok verimli kullanıldığını ifade etti.

Gençlik Merkezinde gençlik lideri Ali İşlek, gençlerin serbest zamanlarını değerlendirebilmeleri için devletin gençlere sunduğu gençlik merkezlerinde çeşitli kurslarla hizmet verdiklerini söyledi.

İşlek gençlerin bu merkezlerde kendilerini evlerinde gibi rahat hissettiğini aktararak, "Gençler ders çalışıyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. Arkadaşlarıyla sosyal aktivite yapıyor, spor salonlarımızı, dersliklerimizi kullanabiliyorlar. Kısacası gençler evlerinden çok gençlik merkezinde vakit geçiyorlar." şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Ahin İke: Amacım A milli voleybol takımına gitmek

Voleybol eğitimi alan 10 yaşındaki Ahin İke, verilen eğitimden mutluluk duyduğunu belirtti. İke, "Amacım A Milli Voleybol Takımı'na gitmek ve dünyanın en iyi pasörü olmak." dedi.

Spor salonunda antrenmanlara katılan lise 2. sınıf öğrencisi Bişenk Algül, küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu voleybola 9. sınıfta başladığını aktardı.

Sporla ilgilenmenin çok güzel olduğunu, aldığı eğitimlerle kendisini geliştirdiği ifade eden Algül, haftanın 5 günü eğitim almaya devam ettiğini kaydetti.