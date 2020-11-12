Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep Futbol Kulübünde 2 kişide koronavirüs çıktı
Gaziantep Futbol Kulübünde biri futbolcu iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Rutin Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun ve bir personelimizin sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcu ile personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
BİLGİLENDİRME | Futbol Takımımıza yapılan rutin Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun ve bir personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.— Gaziantep FK (@GaziantepFK) November 12, 2020
Futbolcu ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/Hw6PHPzRJI
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 14:29
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