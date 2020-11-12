Kulüpten yapılan açıklamada, "Rutin Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun ve bir personelimizin sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcu ile personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

BİLGİLENDİRME | Futbol Takımımıza yapılan rutin Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun ve bir personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.



Futbolcu ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/Hw6PHPzRJI — Gaziantep FK (@GaziantepFK) November 12, 2020