Williams Grand Prix Holding hisselerinin Dorilton Capital'a satılması sonrası geçici olarak takım direktörlüğüne getirilen Roberts'ın, Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, hafif belirtileri bulunan Roberts, 10 gün tecrit altında kalacağı için Türkiye Grand Prix'sinin düzenleneceği İstanbul'a götürülmedi.