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Rizespor'da Remy koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fransız oyuncu, "Sonunda beni de koronavirüs yakaladı. Sağlık durumum gayet iyi. Kurallara uyarak karantina sürecimi bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Yeşil-mavili oyuncunun takımın kamp yaptığı Antalya'da özel olarak karantina kurallarına uygun olarak takibinin devam ettiği, sağlık durumu iyi olan oyuncunun özel olarak hafif tempoda çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.
Remy, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 6 gol attı.
Etiketler: Süper LigSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 14:23
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