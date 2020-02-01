Andolu Efes'in Birleşik Amerikalı oyun kurucusu Shane Larkin, Türk Milli Takımı'nın formasını giyecek.

Shane Larkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğüsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum."