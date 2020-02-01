Basketbolda derbi heyecanı TRT SPOR2'de
Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında bugün derbi maçta Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek. Saat 17.30'da başlayacak mücadele, TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak.
[Fotoğraf: TRT SPOR]
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak derbi karşılaşması saat 17.30'da başlayacak.
Beşiktaş Sompo Sigorta, ligde 8 galibiyetle 8. sırada, Galatasaray Doğa Sigorta ise 12 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Galatasaray Doğa Sigorta, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-65 yenmişti.
17 maç sonunda, ev sahibi ekip 79 sayı ortalamasıyla oynarken, sarı kırmızılılar, 82 sayılık bir ortalama tutturdu.
Sezonun ikinci mücadelesi, TRT SPOR2 ve Tivibu Spor 2'den naklen ekranlarda olacak.
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