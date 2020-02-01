Milli tekvandocu Meryem İyin, Dubai'de düzenlenen tekvando şampiyonasında finalde Rus rakibiyle karşılaştı.

Rakibini 16-5'lik skorla yenen milli tekvandocu İyin, şampiyon oldu.

Heyecanını Twitter’dan yaptığı paylaşımla ifade eden İyin, "Şampiyonum. Rus rakibi 16-5 yendim. Çok mutluyum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bu paylaşım üzerinden "Tebrikler Meryem, seninle gurur duyuyoruz. Yolun hep açık olsun" ifadeleri ile milli sporcuyu kutladı.