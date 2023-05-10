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Spor
TRT SPOR 10.05.2023 11:13

Sergio Busquets Barcelona'dan ayrılıyor

Sergio Busquets, Barcelona'dan ayrılıyor. Xavi, efsanevi orta saha oyuncusunu ikna edemedi. Busquets'in El Hilal ya da İnter Miami'ye imza atması bekleniyor.

Sergio Busquets Barcelona'dan ayrılıyor

2022-2023 sezonunun sonuna yaklaşırken futbol dünyasında peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı...

İspanyol Marca gazatesinin haberine göre, Barcelona'nın efsanevi orta saha oyuncusu Sergio Busquets, Katalanlar'dan ayrılmaya hazırlanıyor. İspanyol yıldız, ayrılık kararını Barcelona kulübüne de iletti.

Busquets'in ayrılık kararı almasında, yaşından dolayı performansının düşmesinden çekindiği ve Barça dönemini zirvede tamamlamak istediği gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Barcelona Teknik Diektörü Xavi, tecrübeli orta saha oyuncusunun takımda kalmasını çok istiyor.

Ancak ekonomik sorunlar yaşayan Katalanların, Busquets'e tatmin edici bir teklif götürememesi de İspanyol orta sahanın ayrılık kararını almasını hızlandırdığı iddia edildi.

Busquets'i gerek Arap kulüpleri gerekse MLS ekipleri yakından takip ediyor. El Hilal ve Inter Miami, Sergio Busquets ile yakından ilgileniyor.

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