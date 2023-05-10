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Spor
AA 10.05.2023 10:53

Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nin final serisinin üçüncü maçında 11 Mayıs Perşembe günü Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
[Fotograf: AA]

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor'dan yayımlanacak.

Final serisinde yapılan ilk 2 maçı 3-1 ve 3-2'lik skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, seride 2-0 önde bulunuyor. Beş maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 maçı kazanan takım, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Fenerbahçe, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda 5 sezon sonra şampiyonluğa ulaşacak. Eczacıbaşı ise kazanarak ümitlerini sürdürmeyi hedefliyor.

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