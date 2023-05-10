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Spor
TRT SPOR 10.05.2023 10:38

Hull City'de Dimitris Pelkas ile yollar ayrılacak

Hull City'de, Dimitris Pelkas için karar verildi. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'den kiraladığı Yunan 10 numara ile yola devam etmeyecek.

Hull City'de Dimitris Pelkas ile yollar ayrılacak
[Fotograf: AA]

İngiltere Championship ekibi Hull City'de sürpriz ayrılık. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Fenerbahçe'den kiraladığı Yunan yıldız Pelkas ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Bu sezon yaşadığı uzun sakatlık sonrası formasına bir türlü kavuşamayan Pelkas, teknik direktör Liam Rosenior'un gözüne giremedi.

Yorkshire şehrinde pek de mutlu olamayan Yunan 10 numaranın, yeni takımının kısa süre içinde belli olması bekleniyor. İngiliz basınında, PAOK'un Pelkas için temaslara başladığı iddia edildi.

2020 yaz transfer döneminde 2 nokta 2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Pelkas, sarı lacivertlilerle bir yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe Pelkas'ın opsiyonunu kullanmaması durumunda, Yunan futbolcu 30 Haziran 2023 tarihinden itibaren serbest statüde olacak.

Bu sezon Hull City ile 26 resmi maça çıkan Dimitris Pelkas, 2 gol atarken, 1 kez de asist yaptı.

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