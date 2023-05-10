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Spor
TRT SPOR 10.05.2023 10:28

Galatasaray şampiyonluğa odaklandı

Galatasaray'da, şampiyonluk için geri sayım başladı. Sarı kırmızılılar, sıradaki üç maçında da galip gelirse mutlu sona ulaşacak.

Galatasaray şampiyonluğa odaklandı
[Fotograf: AA]

Galatasaray, şampiyonluğa odaklandı. Son olarak Medipol Başakşehir'i yenen sarı kırmızılılar, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e yükseltti.

Galatasaray'da şampiyonluğun parolası sıradaki 3 maçta saklı. Okan Buruk'un ekibi sırasıyla İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Şampiyonluk için 3 maç 

Sarı kırmızılılar bu 3 lig maçından galibiyetle ayrılırsa, rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın mutlu sona ulaşacak.

Galatasaray, 3 karşılaşmayı da kazanması durumunda 37. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkacak.

Lider kalesine duvar ördü

Diğer yandan Galatasaray, bu sezon savunmadaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Sarı kırmızılılar, ligde oynadığı 31 maçta 26 gol yedi. Okan Buruk'un öğrencileri, 14 mücadelede de kalesini gole kapatmayı başardı.

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