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Spor
AA 10.05.2023 10:17

NBA'de Jokic "triple double" yaptı, Nuggets seride öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, sahasında Phoenix Suns'ı 118-102 yenerek seride 3-2 üstünlük sağladı.

NBA'de Jokic "triple double" yaptı, Nuggets seride öne geçti
[Fotograf: Reuters]

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisinde Nuggets, Nikola Jokic'in 29 sayı, 13 ribaunt, 12 asistle "triple double" yaptığı maçta rakibini 16 sayı farkla yenerek final yolunda avantaj sağladı.

Nuggets'ta Bruce Brown 25 sayı, 5 ribaunt, Jamal Murray ve Michael Porter 19'ar sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Devin Booker'ın 28 sayı, 6 ribaunt, 4 asistle oynadığı Suns'ta, Kevin Durant 26 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, Deandre Ayton 14 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi.

Serinin 6. maçı, 12 Mayıs Cuma günü Suns'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Deplasmanda kazanan Sixers, final kapısını araladı

Doğu Konferansı yarı finalinde konuk olduğu Boston Celtics'i 115-103 mağlup eden Philadelphia 76'ers, seride 3-2 öne geçti.

76ers'ta Joel Embiid 33 sayı, 7 ribaunt, Tyrese Maxey 30 sayı, 7 ribauntla takımlarını sırtladı. Tobias Harris 16 sayı, 11 ribaunt, James Harden da 17 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.

Celtics'te Jayson Tatum'un 36 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Jaylen Brown 24 sayı, 6 ribaunt, Marcus Smart 14 sayıyla salondan ayrıldı.

Serinin 6. maçı, 12 Mayıs Cuma günü Sixers'ın ev sahipliğinde oynanacak.

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