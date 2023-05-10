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Spor
AA 10.05.2023 09:05

Dursun Özbek ile Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Dursun Özbek ile Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildi.

Ali Koç ise sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan paylaşım suretiyle hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Demir Grup Sivasspor ve Bitexen Giresunspor çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabri Gülel, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar da hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas sportmenliğe aykırı hareketi, sarı-lacivertli takımın oyuncusu Stylianos Kitsiou ile Demir Grup Sivassporlu futbolcu Mustapha Yatabare ise kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Spor Toto 1. Lig'den ise Erzurumspor FK, Sakaryaspor, Pendikspor ve Manisa FK'nin de çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk edildi.

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Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Dursun Özbek TFF
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