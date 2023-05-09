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Spor
AA 09.05.2023 21:43

Eintracht Frankfurt, Glasner ile yollarını ayırıyor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt, Avusturyalı teknik direktör Oliver Glasner ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurdu.

Eintracht Frankfurt, Glasner ile yollarını ayırıyor
[Fotoğraf: Depophotos]

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Glasner ile sözleşmenin 30 Haziran 2024’e kadar sürdüğü belirtilerek, "Yoğun görüşmelerden ve teknik direktör Oliver Glasner ile yapılan detaylı analizlerin ardından Eintracht Frankfurt, bu iş birliğini 2022-2023 sezonunun sonunda sonlandırılmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sezonun ikinci yarısındaki gelişme ve genel durumun kulüp yöneticilerinin bu kararı vermesinde etkili olduğu anlatıldı.

48 yaşındaki Glasner 2021’de Eintracht Frankfut’a göreve gelmesinin ardından takımıyla 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu olmuş ve böylelikle Eintracht Frankfurt takımı ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını yakalamıştı.

Eintracht Frankfurt, 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda Napoli’ye elenmişti.

Frankfurt ekibi Bundesliga’da sezonun ikinci yarısında 14 maçta 12 puan alarak 31. haftanın ardından 43 puanla 9. sırada yer alıyor.

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