Çok Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 10.05.2023 10:23

Carlo Ancelotti, Alex Ferguson'un rekoruna ortak oldu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, başarılarına bir yenisini ekledi. İtalyan çalıştırıcı, 190 karşılaşmayla Alex Ferguson'a ait olan Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan teknik direktör rekoruna ortak oldu.

Carlo Ancelotti, Alex Ferguson'un rekoruna ortak oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Alex Ferguson'un rekoruna göz dikti. İspanyol ekibin Manchester City ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı, İtalyan teknik adam için unutulmazlar arasına girdi.

Tecrübeli çalıştırıcı bu karşılaşmada 190. kez Devler Ligi'nde kulübede yer aldı. Ancelotti böylece, Manchester United'in efsane teknik direktörü Alex Ferguson'a ait olan rekora ortak oldu.

Ünlü çalıştırıcı, 17 Mayıs'ta Manchester City ile oynayacakları rövanş maçında kulübede yer alması durumunda, Şampiyonlar Ligi'nde en çok görev yapan teknik direktör unvanını ele geçirecek.

63 yaşındaki teknik adam, Devler Ligi'ndeki ilk deneyimini 17 Eylül 1997'de Parma'nın başında Sparta Prag'a karşı yaşadı.

İtalyan çalıştırıcı kariyerinde Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Bayern Münih, Paris Saint Germain, Napoli ve Real Madrid'ın başında çıktığı 190 maçta, 108 galibiyet, 41 beraberlik ve 41 mağlubiyet aldı.

Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan teknik direktör unvanını da elinde bulunduruyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Real Madrid ve Milan'la ikişer kez olmak üzere toplam 4 defa Devler Ligi Kupası'nı kaldırmıştı.

ETİKETLER
Real Madrid Şampiyonlar Ligi
Sıradaki Haber
NBA'de Jokic "triple double" yaptı, Nuggets seride öne geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:01
Danıştay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
11:01
Dedikodu yaymak için ChatGPT'yi kullanan adam gözaltına alındı
10:58
Otogarlarda seçim hareketliliği: Yoğunluk arttı, ek seferler konuldu
10:59
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rusya Zelenskiy'i ortadan kaldırmayı deneyebilir
10:58
Hudut kartalları 4'ü terörist 8 kişiyi yakaladı
10:56
Karadeniz'in yeşil altınında sezon başladı
Danıştay üyeleri, 155. kuruluş yıl dönümlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti
Danıştay üyeleri, 155. kuruluş yıl dönümlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti
FOTO FOKUS
TRT Diyanet Çocuk kanalı yayına başladı: "Tabii"den izlenebilecek
TRT Diyanet Çocuk kanalı yayına başladı: "Tabii"den izlenebilecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ