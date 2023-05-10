Çok Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 10.05.2023 10:08

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu: Birçok yeni Mete Gazoz geliyor

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, hedeflerinin 2024 Paris Paralimpik ve Olimpiyat Oyunları'nda ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyleyerek "Mete Gazoz, gibi birçok sporcumuz yetişiyor. Yakında çok başka isimlerle de çıkacak. Birçok yeni Mete Gazoz geliyor" dedi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu: Birçok yeni Mete Gazoz geliyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, hedeflerinin 2024 Paris Paralimpik ve Olimpiyat Oyunları'nda ülkeyi en iyi şekilde temsil ederek, madalyalar kazanmak olduğunu söyledi.

Topaloğlu,  yaptığı açıklamada, Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde kampa giren paralimpik ve makaralı yay milli sporcular ile antrenörleri ziyaret ettiklerini söyledi.

"Asıl amacımız Paris kotası alabilmek"

Sporcuların çalışmalarını yerinde gördüklerini vurgulayan Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Kampın ardından paralimpik milli takımımız, 13-21 Mayıs'ta Çekya'da düzenlenecek Para Okçuluk Avrupa Kupası'na katılmak üzere hareket edecek. Avrupa Kupası için sporcularımız burada kampa girdi. Ayrıca, bu yılki hedeflerimizden olan Paralimpik Dünya Şampiyonası'na da hazırlanıyoruz. Paralimpik Dünya Şampiyonası, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota veriyor. Asıl amacımız ve hedefimiz Paris kotası alabilmek."

Topaloğlu, makaralı yay kategorisindeki sporcuların da hazırlık kampında olduğunu ifade etti.

Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. Ayağına katılmak üzere hazırlıklar sürüyor

Sporcuların, 15 Mayıs'ta Şanghay'da başlayacak Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. Ayağına katılmak üzere burada hazırlıklarını sürdürdüğünü vurgulayan Topaloğlu, "Olimpik takımımız, şu an Antalya'da kampta. Onlar da yine Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kota kazanmak üzere hazırlanıyor. Takımlarımız hep birlikte Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayak yarışmalarına katılmış olacak" diye konuştu.

"Ümidimiz başarıların tekrarı"

Federasyon olarak planlı şekilde Paris 2024'e doğru yürüdüklerini anlatan Topaloğlu, şöyle devam etti:

"18-23 Nisan'da Antalya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 1. Ayak yarışmalarını federasyon olarak düzenlediğimiz çok başarılı bir şampiyonaydı. Ümidimiz Şanghay'da yapılacak olan Okçuluk Dünya Kupası 2. Ayak yarışmalarında başarılarını tekrar etmeleri. Yine arkasından Kolombiya ve Paris'te iki yarışmamız daha var. O yarışmaların sonucunda da olimpiyat yolculuğumuzun belirli bir kısmını görmüş olacağız."

"Birçok yeni Mete Gazoz geliyor"

Tokyo 2020'deki şampiyonluğun ardından Mete Gazoz'un çalışmalarına aynı şekilde devam ettiğini anlatan Topaloğlu, şunları söyledi:

"Mete Gazoz ve diğer sporcularımızın 2024 Paris Paralimpik ve Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize büyük bir başarı kazandıracağından hiçbir kuşkumuz yok. Çünkü planlı ve disiplinli çalışmalarını sürdürüyor. Mete Gazoz, gibi birçok sporcumuz yetişiyor. Yakında çok başka isimlerle de çıkacak. Birçok yeni Mete Gazoz geliyor diyebiliriz."

ETİKETLER
Mete Gazoz Okçuluk
Sıradaki Haber
Carlo Ancelotti, Alex Ferguson'un rekoruna ortak oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:01
Danıştay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
11:01
Dedikodu yaymak için ChatGPT'yi kullanan adam gözaltına alındı
10:58
Otogarlarda seçim hareketliliği: Yoğunluk arttı, ek seferler konuldu
10:59
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rusya Zelenskiy'i ortadan kaldırmayı deneyebilir
10:58
Hudut kartalları 4'ü terörist 8 kişiyi yakaladı
10:56
Karadeniz'in yeşil altınında sezon başladı
Danıştay üyeleri, 155. kuruluş yıl dönümlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti
Danıştay üyeleri, 155. kuruluş yıl dönümlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti
FOTO FOKUS
TRT Diyanet Çocuk kanalı yayına başladı: "Tabii"den izlenebilecek
TRT Diyanet Çocuk kanalı yayına başladı: "Tabii"den izlenebilecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ