Beşiktaş Rachid Ghezzal'i bekliyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde 11 maçtır yenilmeyen siyah beyazlılar, kazanarak bir alt basamağındaki rakibiyle arasındaki puan farkını açmayı planlıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, bu mücadele için çalışmalarına başladı. Analiz ekibinden Adana temsilcisi için aldığı raporu inceleyen deneyimli teknik adam, maçları yeniden gözden geçiriyor.

Sakatlıklar yüzünden bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan Rachid Ghezzal takımla çalışmalara başlayacak. Önümüzdeki haftaya kadar ağrılarının geçmesi durumda Cezayirli oyuncu, Adana deplasmanına götürülecek.

Bu sezon 12 lig maçında 588 dakika sahada kalan 31 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Bakü'de Azerbaycan temsilcisi Sabah ile karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftayı maç yapmadan geçecek siyah beyazlı ekip, 13 Mayıs Cumartesi günü Bakü’de Azerbaycan temsilcisi Sabah ile karşılaşacak.

Tüm geliri depremzedelere bağışlanacak karşılaşmaya, yönetimin de tam kadro gitmesi bekleniyor. Bu anlamlı karşılaşmaya ilginin yoğun olduğu ve 20 bin bilet satıldı.