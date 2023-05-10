Koray Günter eski takımına geri dönecek

Koray Günter'in İtalyan takımındaki geleceği belli oldu. Hellas Verona'dan Sampdoria'ya kiralık olarak imza atan Günter, eski takımına geri dönüyor.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve transferde adı zaman zaman Süper Lig kulüpleriyle de anılan 28 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak forma giydiği Sampdoria ile yollarını sezon sonunda ayıracak.

İSerie A'da geçtiğimiz hafta Udinese'ye deplasmanda 2-0 yenilen Sampdoria'nın, sezonun bitimine 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Böylece İtalyan ekibinin, Koray Günter'in bonservisini alma zorunluluğu da ortadan kalktı.

Hellas Verona geri dönecek Koray'ın sözleşmesi ise 2025 yılına kadar devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Serie A'da 21 maça çıktı ve 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.