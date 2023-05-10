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Spor
AA 10.05.2023 11:03

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi yarı final aşamasının ilk ayağında 11 Mayıs Perşembe günü iki maç oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde, turnuvada daha önce 3 kez şampiyonluğa ulaşan İtalya'nın Juventus takımı, 6 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Sevilla'yı ağırlayacak.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise turnuvada ilk şampiyonluğuna erişmeyi hedefleyen İtalya ekibi Roma, 1988 yılında kupayı kaldıran Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını Olimpiyat Stadı'nda konuk edecek.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.

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