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Spor
İHA 10.05.2023 11:08

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final aşamasının ilk ayağında 11 Mayıs Perşembe günü iki maç oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasının yarı finalinde, İngiltere, İtalya, İsviçre ve Hollanda ekipleri mücadele edecek.

Medipol Başakşehir ile aynı grupa yer alan, son 16 turunda da Sivasspor'u eleyen Fiorentina, yarı final ilk ayağında İsviçre temsilcisi Basel'i ağırlayacak.

Fiorentina, 1960-61 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götürürken, Basel daha önce 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak Avrupa kulvarındaki en büyük başarısını elde etmişti.

Yarı finaldeki diğer eşleşmede ise İngiliz ekibi West Ham United, sahasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını konuk edecek.

Londra temsilcisi, 1964-65 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda, 1999 yılında da Intertoto Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı. AZ Alkmaar ise 1980-81 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynama başarısını gösterdi.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.

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