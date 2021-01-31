Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Maçta kırılma anları vardı. Öne geçtikten sonra skoru artırma şansı yakaladık ama maalesef başarılı olamadık." dedi.

Karşılaşmada ciddi şanssızlıklar yaşadıklarını ve Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın başarılı performans gösterdiğini vurgulayan Yalçın, "Kaçırdığımız pozisyonlar var. Trabzonspor kalecisinin inanılmaz kurtarışları var. Tebrik etmek lazım. Takımını maçta tuttu." diye konuştu.

"Maçta kötü oynadığımızı düşünmüyorum"

Yalçın, bu tür yenilgilerin olabileceğini kaydetti.

"Bugün skorun yanı sıra, oyun anlamında istemediğimiz şeyler de gelişti. Özellikle top kayıplarının önünü kesemedik. Maçta kötü oynadığımızı düşünmüyorum. 10 kişi kaldığımızda da oyun üstünlüğü bizdeydi. Top bizi sevmedi."

"Kontrolümde olan bir şey değil"

Yalçın, ara transfer dönemini değerlendirdi.

"Kulübümüzün ekonomik şartlarında yönetim her şeyi yapmaya çalışıyor. Alınacak oyuncuların ekonomik boyutu var. Bunu aşamazsanız oyuncu alamazsınız. Kontrolümde olan bir şey değil."

Cenk Tosun'un transferi

Yalçın, Cenk Tosun'un transferine değindi.

"Cenk, alternatif oyunculardan biriydi. Başka oyuncularla da ilgilendik. Elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Cenk de camiamızın oyuncusu, Premier Lig'de oynayan önemli bir isim. Geldikten sonra umarım ondan da yararlanırız."