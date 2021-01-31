Kırmızı-siyahlı kulüp, Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki stoper için kendileriyle anlaştığı şeklinde basında yer alan haberlerle ilgili açıklamada bulunuldu.

"Futbolcumuz Fatih Kuruçuk'un bonservisini hiçbir yere satmadık ve satmayacağız. Fatih'in sezon sonu bitecek olan sözleşmesini kasım ayından beri uzatmaya çalışıyoruz ancak Fatih ve menajeri tarafından henüz olumlu bir dönüş alamadık. Çalışmaya devam edeceğiz."