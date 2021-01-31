Kulübün internet sitesinden "Yuvana hoş geldin Mehmet Altıparmak" başlığıyla açıklama yapıldı.

"Futbolculuk kariyerine altyapımızda başlayan ve uzun yıllar kırmızı-kara formamızı giyen Mehmet Altıparmak, kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Mehmet Altıparmak'a görevinde başarı diliyoruz."

Gençlerbirliği'nde bugün oynanan ve 1-0 kaybedilen Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Mustafa Kaplan görevini bıraktığını açıklamış, kulüp de Kaplan ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.