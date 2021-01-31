Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak dönemi
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi.
Kulübün internet sitesinden "Yuvana hoş geldin Mehmet Altıparmak" başlığıyla açıklama yapıldı.
"Futbolculuk kariyerine altyapımızda başlayan ve uzun yıllar kırmızı-kara formamızı giyen Mehmet Altıparmak, kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Mehmet Altıparmak'a görevinde başarı diliyoruz."
Gençlerbirliği'nde bugün oynanan ve 1-0 kaybedilen Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Mustafa Kaplan görevini bıraktığını açıklamış, kulüp de Kaplan ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
Yuvana hoş geldin Mehmet Altıparmak!— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) January 31, 2021
Futbolculuk kariyerine altyapımızda başlayan ve uzun yıllar Kırmızı Kara formamızı giyen Mehmet Altıparmak kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu.
Mehmet Altıparmak’a görevinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/Lcn0aUUHhH