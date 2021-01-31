Ligde zirve yarışı veren takımlardan Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u, Galatasaray ise deplasmanda Gaziantep FK'yi yenerek haftayı kayıpsız geçti.

Haftaya lider başlayan Beşiktaş ise teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor'u konuk etti. Karadeniz temsilcisi, 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazandı. Dün maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan kaybetmesinin ardından haftayı zirvede tamamladı.

Siyah-beyazlılar ikinci sıraya gerilerken, Galatasaray 3. sırada yer aldı.

Haftanın sonuçları

Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: 0-0

Gaziantep FK-Galatasaray: 1-2

Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: 0-1

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 1-5

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: 1-0

Yukatel Denizlispor-Göztepe: 2-1

Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

Puan durumu

Ligde 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P 1. FENERBAHÇE 21 14 3 4 43 23 20 45 2. BEŞİKTAŞ 21 14 2 5 48 25 23 44 3. GALATASARAY 21 13 3 5 43 18 25 42 4. AYTEMİZ ALANYASPOR 21 11 4 6 37 21 16 37 5. TRABZONSPOR 21 10 6 5 27 24 3 36 6. GAZİANTEP FK 21 9 8 4 35 26 9 35 7. ATAKAŞ HATAYSPOR 21 10 5 6 34 26 8 35 8. FATİH KARAGÜMRÜK 21 8 7 6 33 29 4 31 9. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 21 7 8 6 21 26 -5 29 10. YENİ MALATYASPOR 21 7 7 7 27 26 1 28 11. GÖZTEPE 21 6 7 8 30 26 4 25 12. KASIMPAŞA 21 7 4 10 23 31 -8 25 13. ÇAYKUR RİZESPOR 21 6 7 8 27 36 -9 25 14. DEMİR GRUP SİVASSPOR 21 5 9 7 22 28 -6 24 15. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 21 6 6 9 27 37 -10 24 16. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 20 6 5 9 27 27 0 23 17. HES KABLO KAYSERİSPOR 21 6 4 11 15 26 -11 22 18. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 21 5 5 11 20 35 -15 20 19. GENÇLERBİRLİĞİ 21 5 4 12 20 41 -21 19 20. MKE ANKARAGÜCÜ 21 5 3 13 25 35 -10 18 21. YUKATEL DENİZLİSPOR 21 4 5 12 21 39 -18 17

23. haftanın programı

Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

2 Şubat Salı:

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

3 Şubat Çarşamba:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

4 Şubat Perşembe:

16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)