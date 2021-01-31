Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Benfica altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018'de A takıma yükseldi. Portekiz Ligi'nde 29 maça çıkan Fernandes, Avrupa kupalarında ise 18 müsabakada forma giydi.

Geçen sezonun devre arasında Tottenham'a kiralanan genç futbolcu, 2 yarım sezonda toplamda 14 resmi maçta görev yaptı.

Fernandes, Portekiz A Milli Futbol Takımı'nda da 2 müsabakada forma giydi.